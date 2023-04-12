Dans ederek hırsızlık yaptı: Kameralara böyle yakalandı

Isparta'da inşaat halindeki binada 10 bin lira değerinde demiri çalan hırsızın emirleri gördüğü anda yaşadığı sevinç ve dans ettiği görüntüler güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Isparta’da dans ederek 10 bin lira değerinde demir hırsızlığı yapan şahıs, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Hızırbey Mahallesi 1572. Sokak'ta bulunan inşaat halindeki bir binada gerçekleşti. İnşaata gelen firma sahibi, yaklaşık 10 bin lira değerinde demirin çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan şahsın inşaat alanına araçla geldiği, demirleri gördüğü anda yaşadığı sevinç ve dans ettiği görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

 

Kaynak: İHA

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