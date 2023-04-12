Balık tutarken kayalıkların arasına düşen kişi için itfaiyeden operasyon

Hatay'ın Samandağ ilçesinde balık tutarken ayağı sıkışan kişiyi arkadaşları çıkaramayınca itfaiye ve sağlık ekipleri haberdar edildi. Şahıs yoğun çaba sonucunda kurtarıldı.

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü yerde sıkışan kişiyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik Sahili’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde arkadaşıyla balık tutmaya giden bir kişi, bir anda dengesini kaybederek kayalıkların arasına düştü.

Kayalıklara ayağı sıkışan şahsı arkadaşları çıkaramayınca itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine giden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ederek şahsı kurtardı. Kurtarılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

Kaynak: İHA

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