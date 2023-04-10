3 genç falezlerden atlayan genç kadını imece usulü kurtardı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ismi öğrenilemeyen genç bir kadın falezlerden denize atladı. 3 genç tehlikeye aldırmadan imece usulü birbirlerine tutunarak kadını elinden tutarak kayalığa çıkardı.

Antalya’da falezlerden denize atlayan kadını, vatandaşlar imece usulü kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı’ndaki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen genç bir kadın falezlerden denize atladı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verirken, 3 genç falezlerin denizle buluştuğu kayalık kısma gelerek kadınla konuşmaya başladı.

Gençler, tehlikeli olmasına rağmen imece usulü birbirlerine tutunarak denizde yüzmekte zorlanan kadını elinden tutarak kayalığa çıkardı.

O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

 

Kaynak: İHA

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