İstanbul'da ilginç anlar: İhbarı yapan ailenin ve polisin hırsız kovalamacası saniye saniye kaydedildi

İstanbul'da Beylikdüzü'nde başlayan hırsız kovalamacası Avcılar'da sona erdi. İnşaattan hırsızlık şüphesi ile polis ekiplerine haber veren aile, polis ekipleri ile birlikte hırsızı yakalamaya çalıştı.

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İstanbul Beylikdüzü’nde inşaattan malzeme çalan hırsızlar, polisin olay yerine gelmesi ile kaçmaya başladı. Hırsızlık ihbarı yapan aile, polis ekipleri ile birlikte kovalamaya katılırken, şahıslar çaldıkları malzemeleri yola atarak trafiği tehlikeye attı.

Avcılar’da biten kovalamacada birçok otomobile çarpan şüpheliler, araçlarının bozulması ile yakalanırken, yaşanan o anlar ailenin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre inşaattan malzeme çalan hırsızlar, çevredeki bir ailenin ihbarı sonrasında polis ekipleri tarafından tespit edildi. Hırsızları suçüstü yakalayan polis ekipleri “Dur” ihtarında bulundu. "Dur" ihtarına uymayan hırsızlar, malzeme çaldıkları plakasız panelvan araçla kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile ihbarı yapan aile hırsızların peşine düşerken, şahıslar çaldıkları malzemeleri yola atarak birçok kazaya neden oldu. Trafikte kural tanımadan kaçan şahıslar, yolda da birçok araca çarparken, kovalamaca Avcılar Yeşilkent Mahallesi’ne kadar devam etti. Araçlarının bozulması ile sokak ortasında kalan hırsızlar, yaya olarak kaçmaya çalışırken şoför koltuğunda bulunan Feyyaz A. polis ekipleri tarafından yakalandı. Diğer hırsızları yakalamak için ise çalışma başlatıldığı öğrenildi.

İHBARI YAPAN AİLE KOVALAMACAYI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

İnşaattan hırsızlık şüphesi ile polis ekiplerine haber veren aile, polis ekipleri ile kovalamacaya katıldı. Uzun süre hırsızların peşinden giden vatandaşlar, şahısların birçok araca çarparak kaçtığı o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Kovalamaca sonucunda yakalanan hırsızlık şüphelisi Feyyaz A.’nın ise 11 ayrı hırsızlık şüphesinden kaydı olduğu ve aranması olduğu öğrenildi.

 

Kaynak: İHA

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