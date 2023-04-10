Depremde hafızasını kaybetti: Defnettiği eşi ve çocuğunu 18 gün sonra hatırladı

Hatay'da depremde çöken binadan engelli kızı ile sağ kurtulan baba, enkazdan cansız bedenlerini çıkartıp defnettiği diğer kızı ve eşini hafıza kaybı nedeniyle 18 gün sonra hatırladı. Baba Ahmet Arslan, depremden kalan acı hikayelerini İHA muhabirine anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'ın Antakya ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde 4 katlı müstakil binanın en son katında oturan Ahmet Arslan (55), çöken binanın enkazında ailesi ile birlikte kaldı. Enkazdan yaralı olarak çıkan ve kafasına darbe alan Arslan (55) depremde kaybettiği eşi Ayten (50) ile 14 yaşındaki çocuğu Melina'yı gömdüğünü 18 gün sonra hatırladı. 11 yaşındaki engelli kızı ile yerleştirildiği konteynerde hayatını sürdürmeye başlayan Arslan, yaşadıklarını anlattı.

Baba Ahmet Arslan, "Depremde benim hanım çocuğu dışarı çıkartmıştı, bir tane yatalak çocuğum vardı işte onu da al dedi. Ben de onu taşıdım, bir baktım 4. kattan aşağı çöktük. Hanımın yarısı hep kopmuştu zaten. 3 gün sonra diğer yarısını buldum. Çocuğumu da 3 gün sonra ancak bulabildim. Hepsi dağılmıştı zaten. Herkes birini kucaklamış gidiyordu. Ancak onları görebildim, sonra gittim gömdüm" dedi.

3-4 gün sonra başkalarına yardım etmeye gittiğini dile getiren Arslan, "Dedim buradakiler zaten öldü. Her şey bir dakikada oldu. Yatıyordum ben. Beni hanım uyandırdı balkondan ama zaten üstüne düştü benim çocuğum, hanımım hepsi öldü. Ben yurt dışında çalışıyordum sonra burada çalışmaya başladım. Eşimiz de gitti 35 yıllık emeğimiz de gitti. Şimdi evsiz barksız kaldık. Sonra biz kendimizi burada konteyner kentte bulduk. Bir çocuğu kurtardık bileği demire takılmıştı sonra AFAD geldi kesici alet ile demiri keserek çocuğu kurtardık" ifadelerini kullandı.

İlk anda kimsenin kimseye yardım edemediğine değinen Arslan, "Herkesin cenazesi vardı. Çocuğumu ve eşimi gömdüğümü 18 gün sonra hatırladım. Benim de hafızam kaybolmuştu. Ben de enkazdan çıktım 8 dikiş kafamda var. Ondan sonra psikolojik tedavi gördüm, sağ olsunlar buradaki insanlar yardımcı oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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