Adana'da asker uğurlamasında hayatları riske atan yolculuk

Adana'da asker uğurlaması yapıldığı sırada camdan sarkarak yolculuk yapanlar ve trafikte yol kapatanlar olduğu görüldü.

Vatani görevini yapmak isteyen gençler, askerlik yaptıkları yerlere uğurlanırken Adana’da tehlikeli görüntüler ortaya çıktı.

Kimi konvoy halinde yola çıkıp Adana’nın en işlek caddesinden biri olan Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nı trafiğe kapattı, kimi ise hareket halindeki otomobilin açık olan camından dışarı sarkarak yolculuk yaptı.

Üstelik sürücü makas atarak ilerledi. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi. Her asker uğurlamada tehlikeli yolculuk yapılması dikkat çekti.

 

Kaynak: İHA

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