Metrelerce yükseklikte güvenlik önlemi almadan çalışıyorlar

Iğdır'da fırtına ve rüzgardan zarar gören merkez Ulu caminin minarelerinin külahlarındaki kurşun sacları onaran işçiler metrelerce yükseklikte güvenlik önlemi almadan çalışıyorlar.

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Iğdır'da bir hafta boyunca etkili olan fırtına ve rüzgar şehirde vatandaşlara zor anlar yaşatmış bazı yerlerde tahribatlar meydana gelmişti. Meydana gelen rüzgar ve fırtınadan zarar gören yerlerden biri de Iğdır merkezde yer alan Ulu Cami oldu. Caminin minarelerinin külahlarındaki kurşunlar yaşanan fırtına ve rüzgardan dolayı zarar gördü.

Minarelerinin külahlarındaki bazı kurşun saclar yerinden çıktı. Zarar gören kurşun sacların değişimini yapmak için minareye çıkan ve tahtalardan iskele yapan işçilerin çalışması ise görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Yerden metrelerce yüksekte çalışan işçiler hiçbir güvenlik önlemi almadan baret ve kemer kullanmadan tahtadan iskele yaparak minarenin zarar gören yerini onarıyorlar. Caminin 4 minaresinden zarar gören iki minaresinden birinde kazasız onarım yapılırken diğer minarenin onarımı ise devam ediyor. İşçilerin dayanak olarak minareye ve iskelede kullandıkları tahtaya dayanmaları, işçilerden birinin ise terlik ile çalışması kamera ile kayıt altına alındı

Kaynak: İHA

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