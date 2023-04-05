Annesinin reddettiği kuzuya küçük çoban sahip çıktı

Muş’un Ağaçlık köyünde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Demir ailesine ait koyunun reddettiği kuzusuna 16 yaşındaki aile ferdi sahip çıkarak bebek gibi bakıyor.

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Yayları ve ovası ile Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Muş’ta ailesine ait koyun sürüsüne çobanlık yapan Enes Demir (16), annesinin kabullenmediği kuzuyu sahiplendi. Diğer koyunlardan sağdığı süt ile bütün kış kuzuyu biberonla besleyerek bahara kavuşturan Demir, bebek gibi baktığı kuzu ile merada da güzel vakit geçiriyor. Bir aydır adeta anne şefkati gösterdiği yavruyu yanından hiç ayırmayan Demir, gününün büyük bir bölümünü sevimli kuzu ile oynayarak geçiriyor.

Kış boyunca terk edilen kuzuya bebek gibi baktığını ifade eden Enes Demir, hayvanlara merhametli olmak gerektiğini belirterek, “Bu kuzu doğunca çok zor zamanlar yaşadı. Annesi onu kabullenmedi. Şırıngaya ve biberona süt koyup besledim. Nereye gitsem peşimden ayrılmıyor. Beni annesi gibi görüyor. Diğer koyunlardan sağdığım süt ile besledim. Elimden geldiğince ona çok iyi baktım. Bende onu çok seviyorum o da beni çok seviyor. Hayvanlarla yaylada iken peşimden hiç ayrılmıyor. Ben nerede otursam oraya geliyor. Diğer kuzuların annelerinin peşinden koştuğu gibi bu da benim peşimden koşuyor. Bu kuzu bizim neşemizdir. Hayvanlara merhametli olmak lazım. Bazı insanlar kedi ve köpeklere kötü davranıyor. Hayvanları seven insan, hayvanların dilinden anlıyor. İnsanların hayvanlara merhametli olması lazım, çünkü onlar Allah’ın dilsiz kullarıdır” dedi.

Kaynak: İHA

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