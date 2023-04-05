Direğe çarpan aracın içinde sıkışan sürücüyü köpeği yalnız bırakmadı

Çorum’un Osmancık ilçesinde arı yüklü panelvan aracın kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpması neticesinde sürücü araçta sıkışarak yaralandı. Kaza sırasında araçta bulunan köpek ise sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı.

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Çorum’un Osmancık ilçesi Terminal kavşağında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar arıcılık yapan Azmi Çakır (60) yönetimindeki 52 ABJ 957 plakalı arı yüklü panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan Azmi Çakır yaralandı.

Araçta bulunan köpek ile 6 yavrusu da kazadan yara almadan kurtuldu. Sahibinin araçta sıkıştığını gören köpek kaza yerinden bir an olsun ayrılmadı. Sahibinin yanına gitmeye çalışan köpeği ekipler sakinleştirdi.

Kaynak: İHA

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trafik
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