Depremden kurtulan Otizmli Hena’yı Özel Eğitim Okulları kabul etmedi

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Aliye Sema Kahraman ve Deniz Kahraman çifti, Vera ve Hena isimli ikiz kızları ile birlikte Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir hayırseverin evinde kalıyor. Çiftin ikiz kızlarından otizmli Hena’nın bölgedeki okullarda “Devlet ödeme yapmıyor” diye kabul edilmediğini belirten Aliye Sema Kahraman, “Otizmli çocuklar ara verilirse bildiğini unutuyor, elinizde bir silgi ile siler gibi gidiyor, takıntıları artıyor. Deprem sonrası 2 aylık süreçte eğitim alamayan Hena, şu an kıyafetlerini çıkarmaya çalışıyor, oturduğu zaman kendi başını vurmaya başladı. Benim mücadelem, kızımın okula başlaması için” dedi.

Vera isimli kardeşi ile birlikte ikiz olarak 2018 yılında dünyaya gelen Hena'ya 2 yaş 2 aylıkken Atipik Otizm tanısı konuldu. Hena, tanı konulduktan 2 ay sonra özel eğitim dersleri almaya başladı. Eğitim ile birlikte davranışlarında düzelme eğilimi gösteren Hena'nın durumu ailesini sevindirmişti.

Ancak deprem nedeniyle evleri hasar gören Kahraman Ailesi’nin Muğla’nın Ortaca ilçesine taşınması ile kızlarının eğitim alabileceği bir kurum bulamadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA