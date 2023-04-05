Ardahan’da kar ve tipi: TIR'lar Sahara Geçidi'nde mahsur kaldı

Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde tırlar, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

Ardahan-Şavşat arasındaki iki 500 rakımlı Sahara Geçidi'nde çok sayıda tır yolda mahsur kaldı. Sahara Geçidi'nde etkili olan kar, tipi ve buzlanma sürücüleri zorladı. Kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışması sonrası açıldı.

Karayolları ekipleri Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkisinde çalışmalarını sürdürerek sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını hedefliyor.

 

Kaynak: İHA

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