Bu müze Türkiye'nin seçim tarihine ışık tutuyor

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) bulunan müze alanında, Türkiye’nin seçim tarihine ışık tutan parçalar yer alıyor.

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Türkiye'nin seçim tarihine ilişkin pek çok parça, YSK'nin giriş katında bulunan alanda sergileniyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1931 yılında aldığı milletvekilliği mazbatası, önceki seçimlerde vatandaşlara posta yoluyla gönderilen seçmen kartı örneği de burada yer alıyor.

Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinin oy kullanırken basına yansıyan fotoğrafları da müze bulunurken, dijital baskı sistemine geçilmeden önce kullanılan oy pusulası baskı kalıpları, eski birleşik oy pusulaları da müzede sergileniyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2023 seçim
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