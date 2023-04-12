Mardin’de yoğun sis zor anlar yaşattı

Mardin’de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metrenin altına düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Mardin’de akşam saatlerinde aralıklı olarak etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini sise bıraktı. 

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Şehrin en işlek caddesi olan Vali Ozan Caddesi'nde sürücülerin dörtlü ikaz lambalarını açarak ilerlerken polis ekipleri, trafik akışını kontrollü sağladı.

 

Kaynak: İHA

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