Güngören'de 5 katlı bir binanın çatısı çöktü: 1 yaralı

Güngören'de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 5 katlı binaya giren hurdacılar çatıyı söktükleri sırada çökme meydana geldi.

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Güngören Sanayi Mahallesi Sinan Paşa Sokak'ta kentsel dönüşüm çerçevesinde daha önce boşaltılan 5 katlı bir binaya giren iki hurdacı çatıyı sökerken çökme meydana geldi. Hurdacılardan biri kaçarak kurtulurken, İsmail S. çöken çatının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince çatının altından hafif yaralı olarak çıkarılan İsmail S., sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan hurdacı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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