T.C. Kimlik Numarasını Ezberleyenlerin Tamamını İlgilendiriyor

Indiana Üniversitesi, binlerce ABD vatandaşı üzerinde yaptığı bir çalışmada, 9 haneli sosyal güvenlik numaralarının ezberleniş şekline göre zeka türlerinin farklılık gösterdiğini belirledi.



Oldukça ses getiren bu çalışmayı Türkiye'ye uyarlayan uzmanlar, şaşırtıcı sonuçlarla karşılaştı. Hayat boyu kullanılacak olması nedeniyle birçok kişi, erken yaşlardan itibaren 11 haneli T.C. kimlik numarasını ezberlemekte. Numaraların ezberleniş şeklindeki sıralama, farkında olmadan bizim hakkımızda önemli ipuçları barındırıyor.



En sık kullanılan 5 format üzerine yoğunlaşan uzmanlar, kimlik numaralarının şu şekilde ezberlendiğini tespit etti



4+4+3,

4+3+2+2,

3+2+2+2+2,

3+3+2+3,

3+3+3+2,



İşte farklı ezberleme şekillerine göre değişiklik gösteren zeka türleri...