Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Son dakika haberi... Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınında yolcu otobüsü devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, kazada 6 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı.

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İzmir'den Tokat'ın Erbaa ilçesine doğru gitmekte olan yolcu otobüsü Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

6 ÖLÜ, 33 YARALI

Kaza sonrası 5 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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