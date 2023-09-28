Meraklı vatandaşların bina çöktüğü esnada yaşadıkları panik kamerada
Depremin vurduğu Hatay’da 5 katlı bina yıkım esnasında çöktü. Yıkımı izleyen vatandaşların yaşadığı panik ise kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana gelmişti. Depremin yıkıcı etkisini hissettirdiği enkaz kentte ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Belen ilçesi Fatih Mahallesi’nde 5 katlı binanın yıkımı esnasında meraklı vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Dörtyol ilçesinde de yapışık 3 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
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