İzmir'de hastaneden bebeğin kaçırıldığı anlar kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde, bir hastaneden bebeğin kaçırılma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın hemen ardından çalışma başlatan polis, bebeği buldu ve kaçıran kişiyi gözaltına aldı.

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Olay dün sabah saatlerinde, Konak ilçesinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Kadın Doğum Servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 günlük bebeği ile birlikte hastanede olan Suriye uyruklu A.H. (29), bebeği odasında göremeyince durumu ekiplere bildirdi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hemen harekete geçerek bebeği bulmak için çalışma başlattı. Kamera araştırması ve saha çalışması yapan ekipler, bebeği kaçıran kişinin Karabağlar Limontepe Mahallesi'nden taksiye bindiğini tespit etti. Sürdürülen detaylı çalışmalarda, bebeği kaçıran kişinin S.G. (51) olduğu belirlendi.

Tespit üzerine operasyon düzenleyen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, evin yakınında S.G.'ye rastladı. Şüpheli ile birlikte adrese giren polis, hastane odasından kaçırılan 3 günlük bebeği buldu. S.G. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan hastane odasından bebeğin kaçırılma anı ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde hastane odasından çıkan bir kadının elindeki örtüyle bebeği gizlediği ve hızlı adımlarla koridoru geçtiği anlar yer aldı. Bebeğin ise ailesine teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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