Türkiye’nin ilk ve tek yeşil balı 20 bin liradan alıcı buluyor

Artvin’in Ardanuç ilçesinde 89 nüfuslu köyde keşfedilerek markalaşması için çalışma başlatılan yeşil balın kilosu 20 bin liraya satılıyor.

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Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya köyünün, 2 bin 800 rakımlı Aksu yaylasında tespit edilen yeşil balın markalaşması için çalışmalar başlatıldı. Sarı ve Kahve rengi tonlarında bilinen balların aksine yeşil renkte olan Zekerya köyü balı için, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı öncülüğünde Artvin Valiliği, ilçe kaymakamlığı ve muhtarlık tarafından markalaşma çalışmaları başlatıldı.

Yeşil balın insan sağlığı üzerine etkileri ve renginin neden yeşil oldu üzerine yapılan çalışmalar sonrası yeşil balın markalaşması planlanıyor.

25 haneli 89 nüfusa sahip Zekarya köyü sakinleri, hayvancılık ve arıcılık geçimlerini sürdürürken, yeşil bal köyün gözdesi durumunda. Köyde yıllar öncede yeşil balın varlığı bilinirken, son yıllarda ki yoğun ilgi köy halkına maden bulunmuş gibi mutluluk yaşatıyor.

Keşfedilmesiyle, Türkiye'de farklı illerinden yeşil bala ilginin bir anda artığını ifade eden köy Muhtarı ve aynı zamanda 25 yıllık arıcı Ahmet Pehlivan, şuanda yeşil balın kilogram fiyatına 15 ile 20 bin lira arasında fiyat koyduklarını ifade etti.

Köyde eskiden beri yeşil balın bulunduğunu ifade eden Pehlivan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı’ya göndermesiyle sürecin başladığını söyledi.

Pehlivan konuşmasında şunları dile getirdi, “ Sevgi hocamın bal ilgisini çekti, daha sonra incelme yaptı. Değerleri de yüksek çıkınca, markalaşması için Artvin Valiliği, Kaymakamlık, Köy muhtarlığı olarak çalışma başlattık.

Tescil alacağız, Zekerya köyümüze yeşil bal markasını alacağız. Tahmin ettiğimiz ve üzerinde durduğunuz 2 çeşit bitki var. Bala yeşil rengi veren. Bölgemizde yüksek kesimlerinde bulunması bala bu rengini veriyor. Her kovanda bulunmuyor, biz yeşil olan balı seçip ayrıştırıyoruz. Şu an itibariyle köyümüzde bulunan yeşil balın kilogram satış fiyat, 15 ile 20 bin arasında satılıyor. Bu sene hava şartlarından verim az, yeşil balda bu yıl az oldu. Fiyat bu nedenle artmış durumda” ifadelerine yer verdi.

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