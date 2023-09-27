Edirne’nin içme suyunu sağlayan barajın doluluk oranı yüzde 16’lara düştü

Yaşanan kuraklık Edirne’nin içme suyunu sağlayan barajı da vurdu. Kırklareli’nde Edirne’nin içme suyunu sağlayan Kayalı Barajı Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yüzde 16’lara kadar geriledi. Geçtiğimiz Mart ayında yüzde 36 seviyesinde olan baraj kuraklık sebebiyle önce Ağustos ayında yüzde 20’ye gerilerken, Eylül ayında da yüzde 16’lara kadar düştü.