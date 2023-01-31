Kar tutmayan tarladan yükselen su buharı merak konusu oldu

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Hafik İlçesinde tarlanın altında termal bir kaynak olabileceğini belirtip bilimsel açıdan incelenmesini istedi.

Çetindağ, bölgenin bilimsel açıdan incelenmesi gerektiğini belirtip, "Hafik ilçesine yakın bir noktada tarlada alttan ısınma var gibi buhar çıkıyor. Bunu bizde gördük. Yer altında sıcak su kaynağı olma ihtimali var. Yetkililerin orada bir çalışma yürütüp kontrol etmeleri gerekiyor. Öyle bir durum varsa Sivas belki de ikinci bir termal suya kavuşabilir. Bizler tarafından da en kısa sürede o noktaya gidip bir değerlendirme yapılacak" dedi.

"İNŞALLAH YANILMAYIZ"

Yetkililerin bu konuda gerekeni yapacağını ifade eden Çetidağ, "Hem Sivas hem de Hafik ilçesine yakın bir sıcak su rezervi bulunabilir. Şuanda dışardan bakıldığında alttan sıcak bir su varmış gibi görünüyor. İnşallah yanılmayız, öyle bir durum söz konusu olursa çok seviniriz. Yetkililer bu konuda gerekeni yapacaklar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA