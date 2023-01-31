Türkiye'nin ilk uygulamalı kilim müzesinde dokuma sanatı yaşatılıyor

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde kadınlar, nenelerinden kalan tekniklerle Türkiye’nin ilk uygulamalı kilim müzesinde dokuma sanatı yaşatılıyor.

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kadınlar, nenelerinden kalan tekniklerle Türkiye'nin ilk uygulamalı kilim müzesinde dokuma sanatı yaşatılıyor. Kadınlar, geçmişi yüzyıllara dayanan dokuma geleneğini yaşatmak ve evde boş oturmamak için kilim dokuma kurslarında sosyalleşiyor.

Sivrihisar Kilim Müzesi, aynı zamanda dokuma kurslarına da ev sahipliği yapıyor. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kadınlar, öğrendikleri tekniklerle eski kilimleri modernize edip dokumacılığı yeniden canlandırmak için çalışıyor. Bununla birlikte kadınların sosyalleşmesini sağlayan kurslara, her yaştan öğrenci katılabiliyor. Dokunan kilimlerin daha sonra Sivrihisar Kilim Müzesi'nde sergileniyor.

Kaynak: İHA

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