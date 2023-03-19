Şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı

Kayseri-Malatya karayolu üzerinde etkili olan şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamazken birçok araç yolda mahsur kaldı.

Kentin bazı bölgelerinde etkili olan aşırı kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken Pınarbaşı - Gürün yolu ise ulaşıma kapandı. Birçok araç karayolunda mahsur kalırken, Malatya'dan Ankara'ya gitmek üzere olan bir depremzede yaklaşık 2 saattir yolun açılmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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