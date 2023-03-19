Şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı

Kentin bazı bölgelerinde etkili olan aşırı kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken Pınarbaşı - Gürün yolu ise ulaşıma kapandı. Birçok araç karayolunda mahsur kalırken, Malatya'dan Ankara'ya gitmek üzere olan bir depremzede yaklaşık 2 saattir yolun açılmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: İHA