İstanbul Galata’da otomobil yayaların arasına daldı!

İstanbul Beyoğlu Galata’da bir araç caddede yürüyen yayaların arasına daldı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken kazada iki kişi yaralandı.

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Dün akşam 20.45 sıralarında Beyoğlu Galip Dede caddesinde iddiaya göre, bir otomobil sokaktan caddeye doğru hızla dönüş yaptığı sırada cadde üzerinde yürüyen yayaların arasına daldı.

Yayalardan ikisine çarparak metrelerce kaputunun üstünde götüren araç, yol kenarındaki demir dubalara çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durdu.

ARAÇ SÜRÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Çevrede bulunan vatandaşlar panik ile koştururken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

KAMERALARA YANSIDI

Kaza anları cadde üzerinde bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde yayaların caddede yürüdükleri sırada beyaz renkli aracın hızla dönüş yaptığı cadde üzerinde yürüyen iki yayaya çarptığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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İstanbul Galata Kulesi

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