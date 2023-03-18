Depremin 40. gününde Samandağlılar, depremde yaşamını yitirenler için yürüdü

Hatay'da Samandağlılar depremlerin 40. gününde, depremde yaşamını yitirenleri anmak için bahhur ve rihenlerle yürüyüş yaptı.

Son Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 40. gününde bahhur ve rihenlerle Hatay Samandağ Deniz Hastanesi önünde Samandağlı Kadınların çağrısıyla bir araya gelenler sloganlarla yürüdü. Kayıpları anmak, kentlerini terk etmediklerini göstermek isteyen Hataylılara gönüllüler de destek verdi. “Hüznümüz isyan olur” diyerek yürüyenler caddeyi sokakları bahhur ve rihen kokuttu. Yürüyüş sırasında ayrıca Arapça “Gitmiyoruz, buradayız” sloganları atıldı.

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

İstanbul Galata’da otomobil yayaların arasına daldı! Galata’da otomobil yayaların arasına daldı!
Gaziantep'te biriken dolu yığınında otomobil mahsur kaldı! Biriken dolu yığınında otomobil mahsur kaldı!
İmamoğlu'ndan 18 Mart videosu İmamoğlu'ndan 18 Mart videosu
Yaren Leylek 12. yılda balıkçı Adem Yılmaz ile buluştu Yaren Leylek, 12. yılda da arkadaşıyla buluştu
Şanlıurfalı vatandaşın yağmur duası ettiği anlar gündem oldu: Sel olunca yeni video çekti Şanlıurfalı vatandaşın yağmur duası ettiği anlar gündem oldu: Sel olunca yeni video çekti
Bakan Vahit Kirişçi pes dedirtti: 'Evet sel 15 canımızı aldı ama toprak da suya kavuştu' 'Evet sel 15 canımızı aldı ama toprak da suya kavuştu'
Muğla'da sağanak yağış etkili oluyor Muğla'da sağanak yağış etkili oluyor
Diyarbakır’da 5 katlı apartmanın duvarları sel nedeniyle çöktü Diyarbakır’da 5 katlı apartmanın duvarları sel nedeniyle çöktü
Bu yumurtayı gören şaşkına döndü! Bu yumurtayı gören şaşkına döndü!
Depremin ardından selin vurduğu Malatya'da dalgalar metrelerce yükseldi Depremin ardından selin vurduğu Malatya'da dalgalar metrelerce yükseldi
İstanbul depremi için muhtemel dört senaryo: '260 bin bina riskli; hasar ve yıkım maksimum olacak' İstanbul depremi için muhtemel dört senaryo: 'Hasar ve yıkım maksimum olacak'
Selin vurduğu Balıklıgöl çamurla kaplandı Selin vurduğu Balıklıgöl çamurla kaplandı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul seçimini doğru tahmin eden şirketten son anket: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkacak tablo! İstanbul seçimini doğru tahmin eden şirketten son anket: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkacak tablo!
İslam Memiş, yükselişin ardından gram altın sahiplerini uyardı: Sakın bu tuzağa düşmeyin İslam Memiş, yükselişin ardından gram altın sahiplerini uyardı
Mart ayında kar sürprizi: İstanbul'un kapısına dayandı! Mart ayında kar sürprizi: İstanbul'un kapısına dayandı!
'7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz' diyerek uyardı: Naci Görür zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı '7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz' diyerek uyardı: Naci Görür zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı
Selçuk Geçer, doları olanlara seslendi: 'Dört gün sonra ters köşe olacaksınız' Selçuk Geçer, doları olanlara seslendi: 'Dört gün sonra ters köşe olacaksınız'