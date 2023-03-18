Depremin 40. gününde Samandağlılar, depremde yaşamını yitirenler için yürüdü

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 40. gününde bahhur ve rihenlerle Hatay Samandağ Deniz Hastanesi önünde Samandağlı Kadınların çağrısıyla bir araya gelenler sloganlarla yürüdü. Kayıpları anmak, kentlerini terk etmediklerini göstermek isteyen Hataylılara gönüllüler de destek verdi. “Hüznümüz isyan olur” diyerek yürüyenler caddeyi sokakları bahhur ve rihen kokuttu. Yürüyüş sırasında ayrıca Arapça “Gitmiyoruz, buradayız” sloganları atıldı.