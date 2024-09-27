Serhat Akın’ın Vurulmasından Sonra Aziz Yıldırım Harekete Geçti! Acun Ilıcalı Devrede Gözler Fenerbahçe’de
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, İstanbul Kavacık Mahallesi’nde, YouTube'da katıldığı bir programın ardından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Aziz Yıldırım'dan açıklama gelirken, Acun Ilıcalı da harekete geçti. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, İstanbul Kavacık Mahallesi’nde, YouTube'da katıldığı bir programın ardından silahlı saldırıya uğradı. Olayda, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin Akın'a üç el ateş ettiği öğrenildi. Saldırının ardından Akın, sosyal medya hesabından ayağından yaralandığı anı paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi