Deprem Uzmanı 3 Fayı İşaret Edip Uyardı: Kırılmalar O Noktalarda Olacak

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 3.8 ve 5 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bundan sonra kırılmalar o noktalarda olacak" dedi.

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Deprem Uzmanı 3 Fayı İşaret Edip Uyardı: Kırılmalar O Noktalarda Olacak - Resim: 1

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Gözlemlerimiz, 6 Şubat depreminde kuzey kesimi kırılan Narlı Fayı'nın güney bölümünün kırılmadığı yönündeydi. Bu görüşümüzü kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu depremde fayın güney bölümünde kırılmanın gerçekleştiğini görmüş olduk" dedi. Sözbilir, 3 faya işaret ederek bundan sonra kırılmaların oralara göç ettiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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