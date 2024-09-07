Deprem Uzmanı 3 Fayı İşaret Edip Uyardı: Kırılmalar O Noktalarda Olacak

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Gözlemlerimiz, 6 Şubat depreminde kuzey kesimi kırılan Narlı Fayı'nın güney bölümünün kırılmadığı yönündeydi. Bu görüşümüzü kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu depremde fayın güney bölümünde kırılmanın gerçekleştiğini görmüş olduk" dedi. Sözbilir, 3 faya işaret ederek bundan sonra kırılmaların oralara göç ettiğini söyledi.

Kaynak: DHA