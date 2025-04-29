HGS Gişelerinden Geçerken Dikkat! Bu Hatayı Yapanın Ehliyetine Anında El Konuluyor
İstanbul Çekmeköy'de, HGS gişelerinden yüksek hızla geçen bir sürücüye dört ayrı trafik ihlalinden dolayı toplam 6 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine de el konuldu.
Kaynak: AA
İstanbul Çekmeköy’de Hüseyinli HGS gişelerinden 110 kilometre hızla geçen sürücü, bu anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde sürücünün trafik güvenliğini hiçe saydığı anlar yer aldı. Söz konusu paylaşım üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
DÖRT FARKLI TRAFİK KURALINI İHLAL ETTİ
Kimliği tespit edilen sürücü M.Ö., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemede M.Ö.’nün, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “saygısız araç kullanmak”, “trafik kurallarına uymamak”, “trafik akışını engellemek” ve “takip mesafesine uymamak” suçlarını işlediği belirlendi. Bu ihlaller nedeniyle sürücüye toplam 6 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.
EHLİYETİNE EL KONULDU, ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Kural ihlalleri nedeniyle M.Ö.’nün sürücü belgesine 4 ay süreyle el konuldu. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HIZ VE SOSYAL MEDYA GÖSTERİSİ CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR
Yetkililer, trafikte hız sınırlarına uymanın hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, araç kullanırken yapılan sorumsuz paylaşımların hem sürücüler hem de diğer yol kullanıcıları açısından ciddi tehlikelere yol açabileceğini vurguladı. Sosyal medyada beğeni uğruna sergilenen bu tür davranışların yasal yaptırımlarla sonuçlanabileceği uyarısı yapıldı.