HGS Gişelerinden Geçerken Dikkat! Bu Hatayı Yapanın Ehliyetine Anında El Konuluyor

HIZ VE SOSYAL MEDYA GÖSTERİSİ CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR

Yetkililer, trafikte hız sınırlarına uymanın hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, araç kullanırken yapılan sorumsuz paylaşımların hem sürücüler hem de diğer yol kullanıcıları açısından ciddi tehlikelere yol açabileceğini vurguladı. Sosyal medyada beğeni uğruna sergilenen bu tür davranışların yasal yaptırımlarla sonuçlanabileceği uyarısı yapıldı.