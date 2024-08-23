Ölen Kişinin Ayakkabısı Niye Kapının Önüne Konur? İslam'da Bir Anlamı Var mı?

Ölen kişinin ayakkabısının kapı önüne bırakılması, birçok kültürde uygulanır ve yapılır. Cenazenin olduğu evlerde ölen kişinin ayakkabısı, yaşadığı evin kapısının önüne konur. Peki ölen kişinin ayakkabısının kapı önüne konmasının İslam dininde bir yeri var mı?

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Ölen Kişinin Ayakkabısı Niye Kapının Önüne Konur? İslam'da Bir Anlamı Var mı? - Resim: 1

Dünyanın en büyük arama motoru Google'da sıkça sorulan sorular arasında, "Ölen kişinin ayakkabısı neden kapının önüne konulur?" konusu dikkat çekiyor. Cenaze evlerinin önünde ölen kişiye ait ayakkabıları gören insanlar, bu geleneğin anlamını merak ediyor. Peki, bu eski gelenek ne anlama geliyor?

Kaynak: Gerçek Gündem

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