Ölen Kişinin Ayakkabısı Niye Kapının Önüne Konur? İslam'da Bir Anlamı Var mı?

Dünyanın en büyük arama motoru Google'da sıkça sorulan sorular arasında, "Ölen kişinin ayakkabısı neden kapının önüne konulur?" konusu dikkat çekiyor. Cenaze evlerinin önünde ölen kişiye ait ayakkabıları gören insanlar, bu geleneğin anlamını merak ediyor. Peki, bu eski gelenek ne anlama geliyor?

Kaynak: Gerçek Gündem