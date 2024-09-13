Narin'in Ölümünü Çözecek Ses Kaydı! Amcanın Cinayet Sonrası Yaptığı Telefon Görüşmesi Ortaya Çıktı

Türkiye'nin haftalardır konuştuğu Narin Güran cinayetinde kritik bir gelişme yaşandı. Narin Güran'ı öldürme şüphesiyle tutuklanan amca Salim Güran'ın cinayet saatinden sonra yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı dava dosyasına girdi.

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Narin'in Ölümünü Çözecek Ses Kaydı! Amcanın Cinayet Sonrası Yaptığı Telefon Görüşmesi Ortaya Çıktı - Resim: 1

21 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde kaybolan Narin Güran, 19 günlük arama çalışmalarının ardından cansız olarak bulunmuştu.

Narin'in cansız bedeninin köyde bulunan nehirin zeminine gömülmesinin ardından adli tıp tarafından kapsamlı incelemeler başlatılırken, soruşturma kapsamında aile üyelerinin de bulunduğu şüphelilerden 25'in gözaltına alınarak gün boyunca savcılıkta ifade verdi.

Narin Güran'ı öldürme şüphesiyle tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın cinayetteki rolü üzerine kritik bir gelişme yaşandı. Amcanın cinayeti işlediğine yönelik ifade veren ve Narin'i nehire attığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin ardından, Salim Güran'ın Narin'in kaybolmasından dakikalar sonra gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı.

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