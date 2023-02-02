Metroda sigara içti, kendisini uyaranlara hakaret etti!

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında bir kişi sigara içti. Diğer yolcuların kendisini uyarması üzerine sigara içen vatandaş, yolculara küfür ve hakaret etti.

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İstanbul'da Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan M4 metro hattında yaşanan olayda, bir kişi diğer yolculara aldırmadan sigara içti.

Durumdan rahatsız olan diğer yolcular şahsı uyardı. Uyarılara sinirlenen şahıs, yolculara hakaret ve küfürle karşılık verdi.

TRENDEN İNDİRİLDİ

Yolculardan birinin metroda bulunan bas konuş düğmesini kullanarak durumu yetkililere aktarması üzerine sigara içen şahsın trenden indirildiği öğrenildi. O anlar metroda yolculuk yapan bir başka kişi tarafından kaydedildi.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Ayrıca Metro İstanbul sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Acil durumlarda araçlarımızdaki bas konuş düğmesini kullanarak tren sürücülerimizle konuşabilirsiniz. Dün M4 hattımızda bir yolcumuz bas konuş ile araç içinde sigara içen yolcunun güvenlik ekiplerimizce trenden indirilip istasyon dışına çıkarılmasını sağladı" ifadelerine yer verdi.

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