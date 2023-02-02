Yüksekova kar altında: Araçlar kara gömüldü, buz sarkıtları 1 metreyi buldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ve tek katlı evler kar altında kalırken, çatılardaki buz sarkıtlarının boyu ise 1 metreyi buldu.

Yüksekova ilçesinde günlerdir yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve araçlar resmen kar altında kalırken, çatılardaki buz sarkıtlarının boyu ise bir metreyi buldu. İlçe merkezinde 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı.

Bekledikleri kar yağışının gelmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden İrfan Artık isimli vatandaş, “Günlerdir aralıklı bir kar yağışı vardı. Dün gece başlayan kar yağışı şu an ilçeyi resmen kara gömmüş durumda. Bizde iş yerimizin önünü temizliyoruz. Şu an vatandaşlar yaya olarak işine geliyor, çünkü yollar kapalı ve ekipler açmaya çalışıyor. Şükürler olsun aylardır beklediğimiz kar yağışı nihayet yüzünü gösterdi” dedi.

Belediye ve ilçe özel idaresi ekipleri de kapanan mahalle ve köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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