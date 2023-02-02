Samandağ biberinin faydaları dikkat çekiyor

Hatay’a özgü Samandağ biberinin zayıflamadan baş ağrısına, yaşlanmayı geciktirmeden bağışıklık sistemine kadar birçok faydası bulunduğu belirtildi.

Son Güncelleme:

Hatay'a özgü Samandağ biberinin zayıflamadan baş ağrısına, yaşlanmayı geciktirmeden bağışıklık sistemine kadar birçok faydası bulunduğu belirtilirken, fazla tüketilmesinin ise bazı sorunlara yol açabileceği belirtildi.

Yüksek lif içeriği ile kabızlığa, antioksidan içeriği ile de kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok kanser türünde önleyici etkiye sahip olduğu belirtilen Samandağ biberi, Hatay'da bu mevsimde örtü altında üretiliyor. Hatay'da üretilip Türkiye'nin her yerine gönderilen biber sağlık açısından da bir çok faydası bulunuyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Şırnak karlar altında: 26 yerleşim yerinin yolu kapandı Şırnak karlar altında: 26 yerleşim yerinin yolu kapandı
Elazığ’da sürüden ayrılan 2 kaz yolunu şaşırıp trafiğe çıktı Elazığ’da sürüden ayrılan 2 kaz yolunu şaşırıp trafiğe çıktı
Yine Halil Konakçı: 'Sopalama var, demek ki dinde zorlama var' Yine Halil Konakçı: 'Sopalama var, demek ki dinde zorlama var'
Flütü klarnete çeviren Emirhan, yeteneğiyle dikkatleri topladı Flütü klarnete çeviren Emirhan, yeteneğiyle dikkatleri topladı
Yüksekova kar altında: Araçlar kara gömüldü, buz sarkıtları 1 metreyi buldu Yüksekova kar altında: Araçlar kara gömüldü, buz sarkıtları 1 metreyi buldu
Fren yerine gaza bastı: Kaza anı kameralara yansıdı Fren yerine gaza bastı: Kaza anı kameralara yansıdı
İstanbul’da beklenen kar yağışı öncesi AKOM’da kış tatbikatı düzenlendi İstanbul’da beklenen kar yağışı öncesi AKOM’da kış tatbikatı düzenlendi
İnşaatın 3. katından çalışan ağabeyinin üzerine düştü İnşaatın 3. katından çalışan ağabeyinin üzerine düştü
Engelleri aştılar, peluş bebek üretiyorlar Engelleri aştılar, peluş bebek üretiyorlar
Hasta oğlu için diktiği özel kıyafetler ona iş kapısı oldu Hasta oğlu için diktiği özel kıyafetler ona iş kapısı oldu
Taksi durağının maskotu 'Pilli' mama diye kapıya dayanınca ortaya sıcak görüntüler çıktı Taksi durağının maskotu 'Pilli' mama diye kapıya dayanınca ortaya sıcak görüntüler çıktı
Bolu Dağı'nın Düzce geçişinde kar ve sis etkili oluyor Bolu Dağı'nın Düzce geçişinde kar ve sis etkili oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji uzmanı gün verdi: İstanbul'da şiddetli kar ve tipi hayatı donduracak! Meteoroloji uzmanı gün verdi: İstanbul'da şiddetli kar ve tipi hayatı donduracak!
Kadın öğretmenden erkek öğrencilere cinsel istismar: Anlattıkları pes dedirtti! Kadın öğretmenden erkek öğrencilere cinsel istismar: Anlattıkları pes dedirtti!
Şubat ayının ilk anketi açıklandı: AKP'nin artış trendi sona erdi, gerileme başladı! Şubat ayının ilk anketi açıklandı: AKP'nin artış trendi sona erdi, gerileme başladı!
Uzmanı rakam vererek uyardı: Şu andaki sistemde hesaplanırsa EYT aylığı bunu geçmeyecek Uzmanı rakam vererek uyardı: Şu andaki sistemde hesaplanırsa EYT aylığı bunu geçmeyecek
Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A için 24 saat uyarısı: İşte hastalığın ilk belirtileri Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A için 24 saat uyarısı: İşte hastalığın ilk belirtileri