Samandağ biberinin faydaları dikkat çekiyor

Hatay'a özgü Samandağ biberinin zayıflamadan baş ağrısına, yaşlanmayı geciktirmeden bağışıklık sistemine kadar birçok faydası bulunduğu belirtilirken, fazla tüketilmesinin ise bazı sorunlara yol açabileceği belirtildi.

Yüksek lif içeriği ile kabızlığa, antioksidan içeriği ile de kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok kanser türünde önleyici etkiye sahip olduğu belirtilen Samandağ biberi, Hatay'da bu mevsimde örtü altında üretiliyor. Hatay'da üretilip Türkiye'nin her yerine gönderilen biber sağlık açısından da bir çok faydası bulunuyor.

Kaynak: İHA