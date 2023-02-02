Yine Halil Konakçı: 'Sopalama var, demek ki dinde zorlama var'

Son dönemde sosyal medyada yayınladığı şiddet içerikli vaazlarıyla sürekli tartışma konusu olan İmam Halil Konakçı, son vidosuyla yeniden sosyal medya gündemine oturdu.

Dinde zorlama olduğunu öne süren Konakçı, oruç tutmayanlara şiddet uygulanması gerektiğini savundu.

"DEMEK Kİ DİNDE ZORLAMA VAR"

Konakçı'nın "Dinde zorlama var" şeklinde ifadeler kullandığı vaazı tepki çekti. Halil Konakçı'nın ifadeleri şöyle oldu:

"Dinde zorlama var, nasıl var? Namaz kılmamanın hukukta cezası var, şimdi uygulanmıyor olabilir. Oruç tutmamanın dinde cezası var, sopalama var, demek ki dinde zorlama var."