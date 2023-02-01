Fren yerine gaza bastı: Kaza anı kameralara yansıdı

İstanbul Sultangazi'de, Cebeci Mahallesi 2. Cebeci Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çanakkale Şehitleri Caddesi üzerinden iki lastiği patlak bir otomobil ile gelen kadın sürücü dönüş yapıp kaldırıma yanaşmak istedi.

Bu esnada fren yerine gaza basan sürücü park halindeki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil geriye doğru sürüklendi. Aracından inen sürücü ve yanında bulunan şahıs bir süre sonra olay yerinden yaya olarak ayrıldı. Birkaç dakika sonra kazanın yaşandığı yere yeniden gelen sürücü ve yanındaki şahıs lastikleri patlak olan otomobil ile olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: İHA