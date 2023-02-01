İstanbul’da beklenen kar yağışı öncesi AKOM’da kış tatbikatı düzenlendi

İstanbul'da önümüzdeki hafta için yapılan kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'da kış tatbikatı düzenlendi. Merkezden verilen talimat ile 784 kar küreme aracı harekete geçti.

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İstanbul'da önümüzdeki hafta beklenen kar yağışı ile alakalı İBB ekipleri AKOM'de kış tatbikatı gerçekleştirdi. Afet Koordinasyon Merkezinin, koordinasyon salonunda gerçekleştirilen tatbikatta daha önceden belirlenen noktalarda beklemede olan 784 kar küreme aracı İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Başkanı Ayhan Taş'ın talimatıyla yola çıktı.

Araçlar yola çıkarken, merkezde de dev ekranda anlık hava durumu, araçların bulunduğu noktalar ve araç üzerindeki kameralardan yollardaki son durum izlendi. Kar küreme aracı sürücüleriyle telsiz ve telefonla iletişim sağlanırken araçların konumları ve durumları sürücülerle konuşularak teyit edildi.

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Başkanı Ayhan Taş, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kış şartlarıyla mücadele çerçevesinde yapmış olduğumuz çalışmaların gözden geçirilmesi ve beklenen hava şartlarıyla ilgili eksiksiz şekilde sahada olmak amacıyla 2'inci tatbikatımızı gerçekleştirdik. Bu çerçevede özellikle 4 bin 23 kilometrelik yol alanımızda 784 tane kar küreme kamyonumuzun ring haritalarında alanlarında ki çalışma süreleri, aynı zamanda da kısaltmış olduğumuz 11.6 kilometrelik yol ring güzergahlarındaki genel çalışma disiplinlerini gördük. Bu çerçevede yaklaşık bin 600 tane personelimizle 2 inci tatbikatımızı gerçekleştirdik. Kış aylarında 32 tane noktada bariyer aşma çalışmalarımızı tamamladık. Muhtemel olumsuzluklarda aşmış olduğumuz bariyerlerde ani müdahalelerimizi gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda köy meydanlarımızda da çalışmak üzere toplam 168 tane traktörümüz görevde olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm önlemlerimizi en üst seviyede aldık. Yaklaşık yüzde 26 iş makinelerimizde artış, aynı zamanda tuz depolarımızda yaklaşık 400 bin ton tuz olacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın gösterecekleri duyarlılık ve kurallara uymalarıyla beraber sorunsuz bir kış atlatacağımızı temenni ediyoruz ve öngörüyoruz” dedi.

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