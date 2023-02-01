İnşaatın 3. katından çalışan ağabeyinin üzerine düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yapımı devam eden site inşaatında meydana gelen olayda bir işçi, inşaatın 3. katından çalışan ağabeyinin üzerine düştü. 2 işçi de yaralandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 17.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Caddesi üzerinde yapımı devam eden site inşaatında meydana geldi. İnşaat halindeki binanın 3. katında çalışmakta olan işçi Ferhat C.(17), dengesini kaybederek boşluğa düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten yerde çalışan işçi ağabeyi Yusuf C.(24)'nin üzerinde düştü.

Olay sonucu Ferhat ve ağabeyi Yusuf yaralandı. Yaralı ağabey ve kardeşi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu işçi kardeşlerin vücutlarında kırıklar tespit edildi.

Kaynak: İHA

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