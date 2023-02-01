Taksi durağının maskotu 'Pilli' mama diye kapıya dayanınca ortaya sıcak görüntüler çıktı

Taksi durağının duyarlı çalışanları, durak önündeki sahipsiz kedileri soğuk havada dışarıda bırakmayarak durak içerisinde beslemeye başladılar. O gün durağa geç gelecek olan taksi şoförleri dükkandaki soba nedeniyle bir yangında kedilerin yanmaması, zehirlenmemesi için kedileri içeri almayarak durak önünde bulunan kulübesine bıraktılar.

Dışarıdaki kulübesinde yatan kedi acıkınca yemek için kapıya dayanarak, miyavlamaya başladı. Kedinin yemek istediği anlar ise yüzleri güldürdü. Durağa gelen Adem Daştan ve Yusuf Daştan isimli kardeşler kedinin mama isteğine duyarsız kalamayarak 'Pilli' ismini verdikleri kediyi içeri alıp yaş mamasını verdiler. Bir güzel karnını doyuran Pilli, daha sonra kendisi için minder serilen koltuğa çıkarak sobanın sıcağında keyif yapmaya başladı.

Pilli'nin ablası olan Aref'e de gözü gibi bakan durak çalışanı Adem Daştan, Aref'in hastalandığı bir dönemde sahipsiz Aref'i iyileşmesi için veteriner kliniğine götürdüğünü, Aref'in yapılan tedaviler sonucunda sağlığına kavuştuğunu ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Aref ile Pilli'yi yaklaşık 3 aydır besleyen durak çalışanları, durak önüne gelen başıboş kediler için kulübeler yaparak hayvanları orada güzel bir şekilde beslediklerini aktardılar.