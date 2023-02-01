Taksi durağının maskotu 'Pilli' mama diye kapıya dayanınca ortaya sıcak görüntüler çıktı

Bayburt'taki bir taksi durağı kapısına karnı acıktığı için mama istemeye gelen ve durak kapısına patileriyle vuran sokak kedisinin görüntüleri yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Taksi durağının duyarlı çalışanları, durak önündeki sahipsiz kedileri soğuk havada dışarıda bırakmayarak durak içerisinde beslemeye başladılar. O gün durağa geç gelecek olan taksi şoförleri dükkandaki soba nedeniyle bir yangında kedilerin yanmaması, zehirlenmemesi için kedileri içeri almayarak durak önünde bulunan kulübesine bıraktılar.

Dışarıdaki kulübesinde yatan kedi acıkınca yemek için kapıya dayanarak, miyavlamaya başladı. Kedinin yemek istediği anlar ise yüzleri güldürdü. Durağa gelen Adem Daştan ve Yusuf Daştan isimli kardeşler kedinin mama isteğine duyarsız kalamayarak 'Pilli' ismini verdikleri kediyi içeri alıp yaş mamasını verdiler. Bir güzel karnını doyuran Pilli, daha sonra kendisi için minder serilen koltuğa çıkarak sobanın sıcağında keyif yapmaya başladı.

Pilli'nin ablası olan Aref'e de gözü gibi bakan durak çalışanı Adem Daştan, Aref'in hastalandığı bir dönemde sahipsiz Aref'i iyileşmesi için veteriner kliniğine götürdüğünü, Aref'in yapılan tedaviler sonucunda sağlığına kavuştuğunu ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Aref ile Pilli'yi yaklaşık 3 aydır besleyen durak çalışanları, durak önüne gelen başıboş kediler için kulübeler yaparak hayvanları orada güzel bir şekilde beslediklerini aktardılar.

Benzer Videolar

Bolu Dağı'nın Düzce geçişinde kar ve sis etkili oluyor Bolu Dağı'nın Düzce geçişinde kar ve sis etkili oluyor
Patronunun 'Sana kim iş verir' sözüne inat dünyaya satış yapıyor Patronunun 'Sana kim iş verir' sözüne inat dünyaya satış yapıyor
Baraj suları altında kalacak Yusufeli'nde yavru köpekler iş makinesiyle kurtarıldı Baraj suları altında kalacak Yusufeli'nde yavru köpekler iş makinesiyle kurtarıldı
Engelleri aştılar, peluş bebek üretiyorlar Engelleri aştılar, peluş bebek üretiyorlar
Hasta oğlu için diktiği özel kıyafetler ona iş kapısı oldu Hasta oğlu için diktiği özel kıyafetler ona iş kapısı oldu
Halı sahada doluya yakalandı: Kaçacak yer aradılar Halı sahada doluya yakalandı: Kaçacak yer aradılar
Abant’ta kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu Abant’ta kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu
Yatarak motosiklet kullanan sürücü, trafikte böyle görüntülendi Yatarak motosiklet kullanan sürücü, trafikte böyle görüntülendi
Kar tutmayan tarladan yükselen su buharı merak konusu oldu Kar tutmayan tarladan yükselen su buharı merak konusu oldu
Türkiye'nin ilk uygulamalı kilim müzesinde dokuma sanatı yaşatılıyor Türkiye'nin ilk uygulamalı kilim müzesinde dokuma sanatı yaşatılıyor
Ağrı'da yurttaşlar su temin etmek için 20 km yol gidiyor Ağrı'da yurttaşlar su temin etmek için 20 km yol gidiyor
Uçamayan kartalı tedavi için ilçeye getirdi Uçamayan kartalı tedavi için ilçeye getirdi
ÇOK OKUNANLAR
Twitter kullanıcılarının oy tercihleri belli oldu: 76 bin kişilik ankette çarpıcı sonuç! Twitter kullanıcılarının oy tercihleri belli oldu: 76 bin kişilik ankette çarpıcı sonuç!
Cüneyt Özdemir ve Oğuzhan Uğur'un atışmasına Hayko Cepkin de girdi: 'Çakma nezaketli maval okuma' Cüneyt Özdemir ve Oğuzhan Uğur'un atışmasına Hayko Cepkin de girdi: 'Çakma nezaketli maval okuma'
Yapı Kredi'nin şubat ayı emekli promosyonu belli oldu Yapı Kredi'nin şubat ayı emekli promosyonu belli oldu
Gram altın yatırımcıları dikkat: Tüm senaryolar bir bir açıklandı Tüm senaryolar bir bir açıklandı
EYT’liler dikkat: Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı EYT’liler dikkat: Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı