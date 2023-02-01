Bolu Dağı'nın Düzce geçişinde kar ve sis etkili oluyor

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahı Bolu Dağı'nın Düzce geçişinde kar yağışı ve sis etkili oluyor. Karayolları ekipleri, yolların beyaza büründüğü bölgede ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için görev yapıyor.

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Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayan Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi düştü. Karayolları ekipleri, Bolu Dağı geçişinde ulaşımda aksama olmaması için kar küreme çalışması yapıyor ancak küreme yapılan yollar kısa sürede beyaza bürünüyor. Sis içinde önlem alan ekipler, yol kenarlarında bulunan sis lambalarını yakarak, sürücüleri uyarıyor.

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