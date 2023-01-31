Halı sahada doluya yakalandı: Kaçacak yer aradılar

Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçelerinde etkili olan doluya halı sahada yakalanan oyuncular, adeta kaçacak yer aradı. Bir anda bastıran bilye büyüklüğündeki doludan önce ellerini başlarının üzerine koyarak kurtulmaya çalışan oyuncular, bu yeterli olmayınca sahayı koşarak terk etti.

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Antalya'da, soğuk ve yağışlı hava bu kez Manavgat ve Serik ilçelerinde kendini gösterdi. Her iki ilçede de saat 23.00 sıralarında bir anda bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Önce dolu, sonra kar ve ardından karla karışık yağmura dönen yağış, yaklaşık 15 dakika sürdü. Dolu sebebiyle yollar beyaza bürünürken, yağışa yolda yakalanan sürücüler akaryakıt istasyonlarına girerek yağışın bitmesini bekledi. Dolu yağışının özellikle Manavgat'ın Gündoğdu, Taşağıl, Bereket, Çakış ve Sağirin mahalleleri ile çevresinde etkili olduğu bildirildi.

Dolu yağışı, Serik ilçesinde ise gece saatlerinde bir halı sahada oynanan futbol maçının da yarıda kalmasına neden oldu. Sporcuların aniden bastıran dolu sebebiyle yaşadıkları hem cep telefonu hem güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Oyunun ortasında aniden bastıran dolu sebebiyle önce maça devam etmeye çalışan oyuncular, bilye büyüklüğündeki dolulardan korunmak için başlarını önce elleriyle kapatmaya çalıştılar ancak başarılı olamadılar. Oyuncular son çare olarak sahayı koşarak terk etti.

Kaynak: İHA

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