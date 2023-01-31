Yatarak motosiklet kullanan sürücü, trafikte böyle görüntülendi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Karaçulha Mahallesi Çevre Yolu üzerinde bir sürücünün motosiklet üzerinde yatar şekilde ilerlediğini gören vatandaş, o anları görüntüledi. Tehlikeli hareketler sergileyen sürücüsü, motosikleti trafik ışıklarına kadar yaklaşık 1 kilometre boyunca yatar vaziyette kullandı.

Görüntüleri izleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Kısa sürede yakalanan 16 yaşındaki S.B.'ye 5 bin 451 TL ceza kesilerek, motosikleti bağlandı.

Kaynak: İHA