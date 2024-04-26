Yağmur Taktaş'ın şüpheli ölümünde cinayetle suçlanan erkek arkadaşın annesi konuştu

Fenomen Yağmur Taktaş'ın ölümüyle suçlanan erkek arkadaşın annesi sessizliğini bozdu. Anne Fulton, "Henüz ortada otopsi raporu bile yok, iddiaları kabul etmiyorum" dedi.

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Yağmur Taktaş'ın şüpheli ölümünde cinayetle suçlanan erkek arkadaşın annesi konuştu

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ölümü Türkiye’nin gündemine oturdu. Moda programıyla ünlenen 28 yaşındaki genç kadının ölümündeki şüpheler, soru işaretleri ve iddialar ise her geçen gün arttı.

Türk asıllı ABD vatandaşı erkek arkadaşıyla ABD’ye giden Taktaş, bir daha yurda dönemedi. ABD'de olduğu süre boyunca, ailesine erkek arkadaşı tarafından darbedildiğini, paralarının çalındığını yazan Taktaş, Türkiye'ye dönmek isteyip erkek arkadaşının izin vermediğini de belirtti. Ayrıca, Taktaş, erkek arkadaşının kıskançlık krizlerinin boyut değiştirdiğini, zorla saçlarını kazıttığını söyledi.

Sözcü'den Yaren Ekici'nin haberine göre, Taktaş ailesi, kızlarının daha önce de darbedildiğini iddialarını anlattı. Taktaş'ın teyzesi "Ölüm değil, cinayetten yüzde yüz eminiz" dedi, yeğeninin ölüm haberini aldığı andan itibaren şüpheli olarak erkek arkadaşı işaret etti.

Yağmur Taktaş'ın şüpheli ölümünde cinayetle suçlanan erkek arkadaşın annesi konuştu - Resim : 1

"OĞLUMA İFTİRA ATILIYOR"

Medyada ölümün şüpheli olduğu yayılırken, Türkiye’ye dönmeyen şüpheli erkek arkadaş sessizliğini korudu. Suçlamaların merkezindeki kişinin ailesi sessizliğini bozdu.

Oğlu cinayetle suçlanan anne, "Oğlumla ara sıra görüşüyoruz ama tüm söylenenler iftira" diyerek oğlunu savundu, "ABD vatandaşı olsun diye çok uğraştım, orada evi bile yok. Tek kalmasın diye çok mücadele verdim. Ona emek vermiş bir anne olarak elbette çok üzgünüm" dedi.

Şüphelinin annesi ressam Sevim Fulton, Muğla Bodrum'da yaşıyor. Oğluyla sık görüşmediğini söyleyen Fulton "Bizi bilen bilir" diyerek kulağını suçlamalara kapattı, "Henüz ortada otopsi raporu bile yok, iddiaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Yağmur Taktaş memleketi Adana'da defnedildikten sonra aile, tüm delilleri mahkemeye sundu. İddialarının arkasında duran aile ABD’den gelecek otopsi sonucunu bekliyor.

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