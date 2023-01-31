Abant’ta kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu

Bolu’nun turizm merkezi Abant Gölü Milli Parkı’nda etkili olan kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaza büründü.

Bolu'nun turizm merkezlerinden birisi olan Abant Gölü Milli Parkı, gece saatlerinde başlayan etkisini artırarak devam eden kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.Abant'ta 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı ve soğuk havaya aldırış etmeyen tatilciler etrafı karla kaplı göl çevresinde yürüyüş yaptı.

İstanbul'dan gelen aile, kızlarının doğum gününü kar üzerinde pastadaki mumlara üfleyerek kutladı. Baba Deniz S., “Abant bölgemizin değerli parklarından birisidir. Buraya her sene geldiğimizde kızım Ada'nın doğum gününü kutluyoruz. Doğasını havasını çok seviyoruz insanlar çok sıcak kanlılar esnafları olsun iyiler buraya geldiğimizden dolayı mutluyuz” dedi.

Kaynak: İHA

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