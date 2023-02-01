Patronunun 'Sana kim iş verir' sözüne inat dünyaya satış yapıyor

Küçük yaşlardan itibaren moda tasarımına ilgi duyan girişimci Serpil Dinç, ailesinin onayıyla kız meslek lisesinin hazır giyim bölümünü bitirdi. Üniversite eğitimini de bu bölüm üzerine yoğunlaştıran Dinç, daha sonra 10 yıl boyunca yurt dışına ihracat yapan bir firmada çalıştı. Dinç, burada iş yeri sahibinin, "Buradan çıkarsan sana bu parayı kim verir?" sözü üzerine istifa edip kendi işini yapmaya karar verdi.

Muratpaşa Kışla Mahallesi'nde 20 metrekarelik küçük bir dükkan kiralayan Serpil Dinç, 2 makineyle tek başına çalışmaya başladı. İş yerine en büyük destekçisi annesinin ismi olan, "Elifim Dikimevi" adını veren Dinç, kendi tasarladığı kıyafetleri satışa sundu. Gece kıyafetleri ve abiye koleksiyonu üzerine tasarımları çok beğenilen Dinç, bir süre sonra taleplere yetişemez oldu. İki ablasını da yanına alan KONESKOOP’tan kullandığı krediyle daha büyük bir atölyeye taşındı. 2020 yılında kendi ismiyle markalaşan Dinç, aynı yıl koleksiyon ve Fashion Week’e katıldı ve ismini sektörde daha fazla duyurmaya başladı. Tasarımları büyük beğeni toplayan Dinç, Türkiye’nin her yerinden sipariş almaya başladı.

Kadın girişimcilere örnek olan Dinç, kovid-19 döneminde atölyesini geçici süreyle kapattıktan sonra, internet üzerinden ticarete yöneldi. Bilen birçok platformda ürünlerini satışa sunan ve büyük talep gören Dinç, kayak sektöründe bir açık olduğunu fark etti. Bu kıyafetlerin ithal ve fiyatının pahalı olduğunu gören Dinç, yurt dışından getirttiği özel kumaşlarla üretime başladı. İlk kayak kıyafetini satışa sunduğu platformlardan talep yağan Dinç’e, sanatçılardan kayak antrenörlerine kadar çok sayıda kişiye tasarım yapmaya başladı. Bir ilke imza atan Dinç, Antalya Fashion Week’te kayak kıyafetleri defilesi açtı. Anlaştığı uluslararası bir satış platformuyla dünyanın her yerine kayak kıyafetleri saten Dinç, insanların kendi tasarımlarını hem fiyatı uygun hem de işlevsel için tercih ettiğini söyledi.