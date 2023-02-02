Flütü klarnete çeviren Emirhan, yeteneğiyle dikkatleri topladı

Elazığlı 15 yaşındaki Emirhan Kahraman, klarnetle çok küçük yaşlarda tanıştı. Müzik kültüründe önemli bir yere sahip olan klarneti babasının da bir klarnet ustası olması sebebiyle çok seven Emirhan, klarnet çalmayı kısa sürede öğrendi.

Hayallerinin peşinden giden Emirhan, bu yıl özel yetenek sınavıyla Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesini kazandı. Birçok yerde sahne alan ve büyük beğeni toplayan Emirhan, klarnetiyle sıra dışı işlere de imza atıyor.

Kaynak: İHA