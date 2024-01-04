Manisa'da ilginç olay: Piyasa değeri 10 bin TL!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde piyasa değeri 10 bin TL olan parçalar, tonlarca geri dönüşüm malzemesinin içine atıldı. Saniyeler içinde gerçekleşen olayda dışarı çıkan teknik servis ekipleri kutunun olmadığını görünce şaşkına döndü.

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dijital makine kurmak için kutuyu açıp dükkana giren yetkili servis ekipleri çıktıklarında kutunun geri dönüşüm aracı tarafından alındığını fark etti.

Saniyeler içinde gerçekleşen olayda dışarı çıkan teknik servis ekipleri, geri dönüşüm tesisinde yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından dijital makinenin parçalarını sağlam bir şekilde buldu.

PİYASA DEĞERİ 10 BİN TL

Piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olan parçalarına kavuşan yerel gazete, bulunan parçalarla dijital makinesini kurabildi.

Manisa'da ilginç olay: Piyasa değeri 10 bin TL! - Resim : 1

"ARKALARINDAN YETİŞMEYE ÇALIŞTIK"

Yerel gazetenin Haber Sorumlusu Soner Vatansever başlarına gelen olayı İHA'ya şöyle anlattı:

"Ofise yeni bir dijital baskı makinesi almıştık. Yetkili servis ekipleri malzemeyi ofisin dışarısında kutudan çıkararak içeriye taşıdı. Tam bu sırada belediyenin geri dönüşüm ekipleri sokaktan geçiyormuş. Kapının önündeki boş kartonu atık sandılar, kasalarına atıp gittiler. Arkalarından yetişmeye çalıştık ama yetişemedik. İçerisinde makineyi aktif edebilmek için ekipmanlar vardı. Maalesef atık kamyonuyla beraber gitti. Daha sonra kamyonun şoförüne ulaştık ve nereye boşaltım yapacağını öğrendik. Atık alanında çöplerin arasında yaklaşık bir saat malzemeleri aradık. Nihayet preslenmemiş sağlıklı bir şekilde bulduk."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Manisa Alaşehir

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