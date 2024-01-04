Sürücüler dikkat, plakalarda yeni dönem resmen başladı!

1 Ocak 2024 itibari ile yürürlüğe giren plakalarda karekod sistemi uygulaması başladı.

Yapılan düzenleme ile Yönetmeliğin 35'inci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilerek, plakalarda belirtilen mevcut özelliklere ek olarak il kodu ile harf grubu arasındaki alanda plakaya ait bilgilerin doğrulanmasını sağlamak üzere 15x15 mm ebadında kare kod ve plakanın basıldığı yıl ile başlayan ve 12 puntoda 12 haneli seri numarasının Yönetmelik Ek-5/0 yer alacağı hüküm altına alındı.

TÜM ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU MU?

Bu çerçevede, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na bağlı plaka basımı gerçekleştiren odalar tarafından 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basımı yapılan tüm tescil plakalarında 15x15 mm ebadında karekod ve 12 haneli seri numarası bulunacak. Hali hazırda araçlarda kullanılan tescil plakalarının değiştirilmesi zorunlu olmamakla birlikte, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra ilk defa yapılan tescil işlemlerinde ve plaka değişikliğini gerektiren her işlem neticesinde üzerinde kare kod ve 12 haneli seri numarası bulunan plakaların kullanılması sağlanacak.

"KİMLİK NUMARASI GİRİLİYOR"

1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren plakalarda karekod sistemi ile ilgili İHA'ya açıklama yapan Muğla Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Arif Özer, "Burada halkımızın çekineceği veya korkacağı hiç bir şey yok sadece yeni alım satımlarda, plaka kayıplarında veya Tüv Türke giden ve ağır kusur olarak geçen plakalar değişiyor. Yoksa her hangi bir plakaların değiştirilmesi zorunlu değildir. Eğerki Tüv Türk’e gittiği zaman plakadan geçmez ise veya alım satımlarda Noterler birliğinden almış oldukları kağıt ile bize gelerek bizde o plaka kağıdı üzerindeki referans numarasını girerek eşleştiriyoruz. Plaka basın işlemine geçiyoruz ve teslim alan kişinin kimlik numarasını giriyoruz ve teslim tesellüm belgesi düzenleyerek 1 nüshasını dosyamızda saklıyoruz. Bizim burada tek amacımız korsan plakayı merdiven altı basımının önüne geçmek devletimizin almış olduğu kanuna uyuyoruz" dedi.

PLAKALARDA KAREKOD UYGULAMASI

Plakalarda bulunan karekod, 15x15 mm ebadındadır ve plakanın il plaka kodu ile harf grubunun arasında yer alır. Karekod, plakanın üretildiği tarih, seri numarası ve üretim yeri gibi bilgileri içerir. Bu bilgiler, elektronik ortamda kaydedilir ve ilgililer tarafından sorgulanabilir.

Plakalarda karekod uygulamasının amacı, trafikle ilgili sahteciliği ve suçları önlemek, daha güvenli ve şeffaf bir motorlu taşıt plaka sistemi oluşturmaktır.

Plakalarda karekod uygulamasının sağlayacağı faydalar şunlardır:

- Sahte plaka kullanımını önleyecektir. Karekod, plakanın bilgilerinin elektronik ortamda kayıtlı olmasını sağlar. Bu sayede, sahte plakalar kolaylıkla tespit edilebilir,

- Araç takibi ve kontrolü daha sağlıklı bir şekilde yapılabilecektir. Karekod, plakanın bilgilerinin her zaman güncel olmasını sağlar. Bu sayede, araçlar daha kolay takip edilebilir ve kontrol edilebilir,

- Trafik güvenliğinin artmasına katkı sağlayacaktır. Sahte plaka kullanımının önlenmesi ve araç takibinin kolaylaştırılması, trafik güvenliğinin artmasına katkı sağlayacaktır.

Kaynak: Gerçek Gündem