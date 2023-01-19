Küçük çocuğun belediye başkanına sorusu kahkahaya boğdu: Gerçek çok başka çıktı

İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın pazarda karşılaştığı küçük çocukla yaşadığı diyalog renkli anlara sahne oldu.

Başkan Bahadır'ın "Nasılsın?" diye sorduğu küçük çocuk, "Bizim suyu sen mi kestin" diye karşılık verdi. Bahadır'ın çocuğun annesine "Su mu kesildi?" diye sorunca işin aslı ortaya çıktı.

Anne "Çok sularla oynamayı seviyor. Vanaları kapatıyorum. Belediye kesti diyorum. O yüzden sizden biliyor" diye olayı özetledi.