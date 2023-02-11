Korku filmi gibi: 7.7'lik depremin bir ailenin kamerasına yansıdığı anlar ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki depremin açtığı derin yaralar sarılmaya çalışılırken yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. Son olarak depremin vurduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir ailenin kamerasına yansıyan 7.7'lik depremin görüntüsü ortaya çıktı. Korku filmini andıran görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.