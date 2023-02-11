Korku filmi gibi: 7.7'lik depremin bir ailenin kamerasına yansıdığı anlar ortaya çıktı
7.7 şiddetindeki depremin Hatay, Kırıkhan’da bir ailenin kamerasına saniye saniye yansıdığı anlar dehşete düşürdü.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki depremin açtığı derin yaralar sarılmaya çalışılırken yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. Son olarak depremin vurduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir ailenin kamerasına yansıyan 7.7'lik depremin görüntüsü ortaya çıktı. Korku filmini andıran görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.