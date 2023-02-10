5 yıl önce Türkiye'ye gelen Suriyeli Ömer Ali'den depremzedelerle dayanışma

5 yıl önce Kahramanmaraş'a gelen Suriyeli Ömer Ali, dükkanındaki sebze ve meyveleri depremzedeler için ücretsiz sunuyor. Ömer Ali, kendisinden daha iyi Türkçe bilenlerden insanları yiyecek almaları için çağırmalarını istedi.

Son Güncelleme:

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde kaybettiği canlar için yasını tutarken yurdun dört bir yanında depremin yaralarını sarmak için başlatılan seferberlik sürüyor.

5 yıl önce Kahramanmaraş'a gelen Suriyeli Ömer Ali de dayanışmaya katılan milyonlarca insan arasında yer aldı. Ömer Ali, deprem sonrasında dükkanındaki meyve sebzeleri kaldırım kenarında ihtiyacı olanlara ücretsiz olarak dağıttı.

Ömer Ali kendisiyle konuşan kişiye, "Daha var biraz hepsini vereyim. Milleti buraya çağır. Portakal var, elma var. Alsınlar. Türkçeyi fazla biliyorsun, çağır buraya gelsinler" ifadelerini kullandı.

 
 
Etiketler
Son Depremler Deprem
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Enkazdan çıkarılan depremzede doğum yaptı, bir kız bebeği dünyaya geldi Enkazdan çıkarılan depremzede doğum yaptı, bir kız bebeği dünyaya geldi
Koltuk değnekleriyle geldi: Muslera'dan yardım çalışmalarına destek Koltuk değnekleriyle geldi: Muslera'dan yardım çalışmalarına destek
Hatay Samandağ'da yıkım havadan görüntülendi Hatay Samandağ'da yıkım havadan görüntülendi
Depremde kaybolan kedisine 5 gün sonra kavuştu Depremde kaybolan kedisine 5 gün sonra kavuştu
Öğrencisi ve öğretmeni enkaz altından birlikte sağ olarak kurtarıldı Öğrencisi ve öğretmeni enkaz altından birlikte sağ olarak kurtarıldı
Annesinin siper olduğu minik Eylül, 94. saatte enkazdan sağ çıkarıldı Annesinin siper olduğu minik Eylül, 94. saatte enkazdan sağ çıkarıldı
Enkazdan sağ çıkarılan kız çocuğu, kurtarma ekiplerinden içecek istedi Enkazdan sağ çıkarılan kız çocuğu, kurtarma ekiplerinden içecek istedi
Depremin merkez üssünden dehşete düşüren görüntüler: Dağ yarıldı Depremin merkez üssünden dehşete düşüren görüntüler: Dağ yarıldı
Enkazdan çıkarıldığında 'sarılma' sözü veren kurtarma görevlisi, 101. saatte sözünü tuttu Sarılma sözü vermişti: 101. saatte sözünü tuttu
36 yaşındaki kadın 100. saatte enkazdan kurtarıldı 36 yaşındaki kadın 100. saatte enkazdan kurtarıldı
Hataylı depremzede aile dehşet dolu anları anlattı Hataylı depremzede aile dehşet dolu anları anlattı
Zümrüt Apartmanı enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor Zümrüt Apartmanı enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller
İlçe ilçe, il il açıklandı: Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek? Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek?
Haluk Levent'le birlikte hedef gösterilen Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı: 'Zorunda kaldık da diyebiliriz' Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı
Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafı yorumlarına tepki yağdı: Özür geldi Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafı yorumlarına tepki yağdı: Özür geldi
Türk ve yabancı sanatçılar, Türkiye'deki depremzedeler için çizdi Türk ve yabancı sanatçılar, Türkiye'deki depremzedeler için çizdi