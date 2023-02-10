5 yıl önce Türkiye'ye gelen Suriyeli Ömer Ali'den depremzedelerle dayanışma

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde kaybettiği canlar için yasını tutarken yurdun dört bir yanında depremin yaralarını sarmak için başlatılan seferberlik sürüyor.

5 yıl önce Kahramanmaraş'a gelen Suriyeli Ömer Ali de dayanışmaya katılan milyonlarca insan arasında yer aldı. Ömer Ali, deprem sonrasında dükkanındaki meyve sebzeleri kaldırım kenarında ihtiyacı olanlara ücretsiz olarak dağıttı.

Ömer Ali kendisiyle konuşan kişiye, "Daha var biraz hepsini vereyim. Milleti buraya çağır. Portakal var, elma var. Alsınlar. Türkçeyi fazla biliyorsun, çağır buraya gelsinler" ifadelerini kullandı.